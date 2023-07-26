Москва, 26 июля, 2023, 16:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству представить к ноябрю предложения по льготной ипотеке для школьных учителей. Об этом стало известно в среду, 26 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Представить предложения о дополнительных мерах социальной поддержки педагогических работников общеобразовательных организаций, в частности о предоставлении льготных ипотечных кредитов», — говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.

Ранее Минпросвещения сообщило, в каких регионах лучше всего поддерживают учителей. В 2022 году 12 российских регионов показали наиболее успешные практики социальной поддержки педагогов. В Вологодской области для педагогов в возрасте до 35 лет предусмотрена единовременная выплата в размере 500 тыс. рублей, такую поддержку оказали 47 учителям. В Волгоградской области за педагогические достижения 40 молодых учителей получили по 50 тыс. рублей. Переехавшие в Ямало-Ненецкий автономный округ учителя математики, физики и информатики получили по одному млн. рублей. Учителя в Ивановской области получили по 300 тыс. рублей при оформлении ипотеки для погашения части первоначального взноса. Сообщается и о помощи в других регионах. В Крыму молодые педагоги с 1 января 2023 года будут получать дополнительные выплаты за счёт средств местного бюджета.