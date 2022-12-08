Москва, 8 декабря, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Программа дальневосточной ипотеки со льготной ставкой в 2% продлена до конца 2030 года, заявил 8 декабря премьер-министр Росси Михаил Мишустин.

Дмитрий Кобзев ИА REGNUM Владивосток

Мишустин напомнил, что такое поручение дал правительству президент Владимир Путин, отметивший «эффективность и востребованность» программы.

В сентябре 2022 года, давая поручение о продлении программы, президент России также заявил, что на модернизацию городов Дальнего Востока должны быть выделены отдельные средства в объёме 5 млрд рублей в год.