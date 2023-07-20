Мурманск, 21 июля, 2023, 00:24 — ИА Регнум. Льготная ипотека под 2% годовых будет распространена на российскую Арктическую зону. Такое решение принял президент Владимир Путин 20 июля на совещании в Мурманске, поддержав предложение главы Минвостокразвития Алексея Чекункова.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Отмечается, что такой механизм доказал свою эффективность в регионах Дальнего Востока.

Чекунков пояснил, что живущие в арктических регионах люди при встречах обращались с просьбами ввести механизм льготной дальневосточной ипотеки в Арктике.

«Мы выработали такое сбалансированное решение, которое позволит дать людям возможность приобрести жилье по льготной ставке, стимулирует приход новых застройщиков в Арктику и при этом не раскачает цены на рынке жилья»,— сказал президенту министр по развитию Дальнего Востока и Арктики, отметив, что за три с половиной года объём вводимого жилья В ДФО увеличился в два раза.

Путин поддержал предложение Чекункова.

Как сообщало ИА Регнум, почти треть территории Российской федерации — 28% — согласно указу президента относится к Арктической зоне. На этой земле проживает лишь 1,6% населения России. Тем не менее российская Арктика — самая густонаселенная в мире.

Владимир Путин в Мурманске на совещании по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов 20 июля акцентировал, что развитие населённых пунктов в Арктике имеет важное военное значение с точки зрения обороны и безопасности — люди должны жить в человеческих условиях.

Президент призвал присутствующих разобраться в причинах отставания по срокам разработки плана мероприятий по развитию жилищной, энергетической и социальной инфраструктуры арктической зоны.