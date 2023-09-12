Москва, 12 сентября, 2023, 16:28 — ИА Регнум. Китай хочет использовать ситуацию, в которой оказалась Россия, для улучшения собственных экономических позиций. Об этом корреспонденту ИА Регнум 12 сентября заявила Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что уже в 2023 году товарооборот между РФ и Китаем может достичь 200 млрд долларов.

Как пояснила Новикова, причина такого рекордного роста — это активизация экспорта в Китай российских природных ресурсов, в числе которых не только нефть, газ, уголь, древесина, но и редкие металлы. В свою очередь, КНР занимает освободившиеся ниши на российском рынке. Речь идёт о таких сегментах, как автомобильный транспорт, потребительские товары, одежда, техника и прочее.

При этом, как отметила экономист, нельзя сказать, что товарооборот растёт без проблем.

«Китай хочет получать наши ресурсы по низким ценам и демпингует за счёт переговоров со странами СНГ, которые также готовы поставлять тот же газ по низким ценам. Китай старается использовать текущую ситуацию для улучшения своей экономической позиции. Поэтому интересы российской экономики здесь не рассматриваются, что и может стать камнем преткновения в дальнейшем развитии отношений России с Китаем», — сказала Новикова.

С прогнозами о рекордном росте российско-китайской торговли согласилась и Анастасия Прикладова, доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова. Она рассказала, что структура этой торговли не отличается какими-то особенностями: в поставках из КНР основную долю занимает товарная группа машин и оборудования, а из РФ — минеральные продукты, прежде всего топливно-энергетические ресурсы.

«Основными драйверами роста импорта из Китая станут промышленное оборудование, электроника и в особенности автомобили и комплектующие, ввоз которых за первое полугодие 2023 года увеличился в шесть раз. Российский экспорт возрастает преимущественно за счёт поставок энергоресурсов», — подчеркнула Прикладова.

Правда, в перспективе эти торговые отношения не застрахованы от трудностей. Как рассказал корреспонденту ИА Регнум Борис Пивовар, старший преподаватель кафедры управления бизнес-процессами факультета рыночных технологий ИОМ РАНХиГС, китайская экономика стагнирует и замедляется, а значит, в перспективе ей может не понадобиться большее количество ресурсов.

«Кроме того, на отношения России и Китая может влиять ситуация на глобальном рынке, а также угрозы со стороны недружественных стран», — сказал Пивовар.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам президента России, отношения России с Китаем вышли на беспрецедентный исторический уровень и эта совместная работа двух государств будет продолжаться.

При этом есть мнение, что дедолларизация экономических связей между Россией и Китаем уже фактически произошла. Доля национальных валют в российско-китайских расчётах стремительно растёт: если в начале 2022 года она составляла порядка 25%, то в настоящее время — уже больше 80%.

По данным Главного таможенного управления КНР, с января по апрель российско-китайский торговый оборот вырос в годовом исчислении на 41,3% — больше чем до 73 млрд долларов. Основой поставок из России в Китай стали энергоресурсы. Что касается Китая, то он поставляет в РФ легковые и грузовые автомобили, бытовую электронику, экскаваторы, микропроцессорные блоки, одежду, обувь и товары широкого потребления.

По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, приоритетные направления российско-китайского сотрудничества — это активное использование потенциала Северного морского пути, а также расширение воздушного сообщения.