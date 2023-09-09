Москва, 9 сентября, 2023, 09:48 — ИА Регнум. Дедолларизация экономических связей между Россией и Китаем уже фактически произошла. Об этом 9 сентября заявил директор первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев.

«Доля национальных валют в российско-китайских расчётах растёт крайне быстрыми темпами: если в начале 2022 года она составляла порядка 25%, то в настоящее время — уже свыше 80%», — сказал он в интервью РИА Новости.

Дипломат отметил, что торги парой рубль/юань на Мосбирже давно превысили объёмы торгов долларом США, и указал, что экономические операторы двух стран «массово уходят от токсичных валют» Запада, предпочитая использовать рубли и юани, как более надёжные и безопасные средства для расчётов.

Зиновьев указал, что сформированный правительствами России и Китая инструментарий позволяет «облегчать все необходимые операции настолько, насколько это возможно».

Как сообщало ИА Регнум, в конце мая председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что 70% трансграничных расчётов между Россией и Китаем уже проводятся в национальных валютах. По его словам, страны увеличат взаимный товарооборот до запланированных $200 млрд и даже превысят его.

Президент России Владимир Путин 4 июля заявил, что Россия и КНР используют национальные валюты в торговле между собой. Глава государства уточнил, что доля рублей и юаней в расчётах составила более 80%.