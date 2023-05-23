Шанхай, Китай, 23 мая, 2023, 08:51 — ИА Регнум. Активное использование потенциала Северного морского пути, а также расширение воздушного сообщения являются приоритетными направлениями сотрудничества России и Китая. Об этом 23 мая заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на российско-китайском форуме в Шанхае.

Павел Астахов/РИА Новости Председатель правительства России Михаил Мишустин на пленарном заседании российско-китайского бизнес-форума в Шанхае

«В числе других приоритетов — расширение воздушного сообщения. И, конечно, более активное использование потенциала Северного морского пути — как наиболее короткого маршрута из Азии в Европу», — заявил он.

Он также отметил, что сотрудничество двух стран в отрасли информационных технологий и связи находится на высоком уровне.

Как передавало ИА Регнум, 22 мая Мишустин прибыл с визитом в Китай. Планируется встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, участие в Шанхайском бизнес-форуме. В первый день визита он выступит на российско-китайском саммите, в котором примут участие руководители крупнейших компаний двух государств.

Правительство России продолжает работу над созданием инфраструктуры Северного морского пути — важнейшего транспортного коридора национального и мирового значения. В 2022 году Мишустин подписал распоряжение, утверждающее план его развития до 2035 года. В план входит более 150 мероприятий. Они структурированы в пять ключевых разделов: грузовая база, транспортная инфраструктура, грузовой и ледокольный флот, безопасность судоходства, а также управление и развитие судоходства. Общий объём финансирования плана оценивается почти в 1,8 трлн рублей.

С января по апрель Китай ввёз в Россию товаров на 67,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года, — на сумму более 33,6 млрд долларов. В обратном направлении поставки выросли на 24,8%, до 39,4 млрд долларов.