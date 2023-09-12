В Макеевке ликвидировали крупный пожар на складе после обстрела
МЧС ДНР: в Макеевке ликвидировали крупный пожар на складе после обстрела
Макеевка, ДНР, 12 сентября, 2023, 04:33 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике ликвидировали крупный пожар на складе в Макеевке, который возник из-за обстрела. Об этом сообщили в МЧС ДНР.
Сообщение о пожаре поступило 11 сентября в 18:31 по местному времени.
После обстрела загорелась кровля одноэтажного складского здания, также горела хранящаяся там продукция.
Огонь распространился на площади 4,5 тыс. кв. метров. Уничтожены кровля, теплоизоляция стен и продовольственная продукция.
Ликвидировать пожар полностью удалось в 00:49 12 сентября.
В тушении принимали участие 19 единиц техники и 82 человека.
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