Москва, 12 сентября, 2023, 05:21 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину нет необходимости встречаться с лидерами стран Запада. У главы РФ насыщенный международный график в тех направлениях, которые являются конструктивными для страны. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин

Комментируя отказ Путина от очного участия в последних саммитах G 20 Песков отметил, что когда появится необходимость в контактах с западными лидерами, они состоятся, а пока такие встречи не принесут ничего конструктивного. Это следует из суждений и заявлений представителей государств коллективного Запада.

«Когда придёт время встречаться с упомянутыми джентльменами, это будет обязательно сделано», — сказал пресс-секретарь президента России.

Как сообщало ИА Регнум, на днях на Дальнем Востоке состоится встреча лидеров КНДР и России. Ким Чен Ын и Владимир Путин проведут, в том числе, переговоры в формате один на один.

Встреча российского президента Владимира Путина с вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гоцином даст возможность сверить часы предстоящих контактов на высшем уровне. Об этом сообщил журналистам Дмитрий Песков.