Москва, 12 сентября, 2023, 04:54 — ИА Регнум. На днях на Дальнем Востоке состоится встреча лидеров КНДР и России. Ким Чен Ын и Владимир Путин проведут, в том числе, переговоры в формате один на один. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Ким Чен Ын и Владимир Путин

Точное место и время встречи лидеров КНДР и России не разглашаются. Известно, что это будет на Дальнем Востоке. В ходе переговоров запланирован насыщенный обмен мнениями по ситуации в регионе, стороны обсудят и двусторонние связи.

Совместной пресс-конференции по итогам встречи не планируется.

Песков уточнил, что в честь Ким Чен Ына состоится официальный обед.

Как сообщало ИА Регнум, генеральный секретарь ТПК и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 10 сентября выехал из Пхеньяна на спецпоезде в Россию. В поездке Ким Чен Ына сопровождают представители партии, правительства и военные. На фотографиях, опубликованных Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК), видно, что корейского лидера в поездке в Россию сопровождают глава МИД КНДР Цой Сон Хи.