Владивосток, 12 сентября, 2023, 05:30 — ИА Регнум. Встреча российского президента Владимира Путина с вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гоцином даст возможность сверить часы предстоящих контактов на высшем уровне. Об этом сообщил журналистам во Владивостоке представитель Кремля Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

По словам Пескова, встреча Путинга с Гоцином важна с точки зрения очередной возможности быстро сверить часы, в том числе в контексте планируемых до конца 2023 года двусторонних контактов на высшем уровне.

С 10 по 13 сентября в столице Приморья проходит масштабный международный Восточно-экономический форум с участием десятка иностранных делегаций.

Как сообщало ИА Регнум, на днях на Дальнем Востоке состоится встреча лидеров КНДР и России. Ким Чен Ын и Владимир Путин проведут, в том числе, переговоры в формате один на один.

Точное место и время встречи лидеров КНДР и России не разглашаются. Известно, что это будет на Дальнем Востоке. В ходе переговоров запланирован насыщенный обмен мнениями по ситуации в регионе, стороны обсудят и двусторонние связи.