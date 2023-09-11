Белгород, 11 сентября, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Над Белгородской областью система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотник. Об этом 11 сентября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Евгений Биятов/РИА Новости

«В Валуйском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолётного типа», — написал Гладков.

Он добавил, что в настоящее время оперативные службы уточняют информацию о последствиях. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Как ранее передавало ИА Регнум, Гладков сообщил, что система ПВО уничтожила два беспилотных летальных аппарата самолётного типа в Яковлевском городском округе. Он уточнил, что обломки дрона упали на проезжую часть рядом с частным жилым домом. В результате случившего никто не пострадал.

Наряд пограничников 5 сентября сбил из стрелкового оружия беспилотный летательный аппарат в небе над Белгородской областью.