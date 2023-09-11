Грозный, 11 сентября, 2023, 18:31 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором военнопленный ВСУ просит российское гражданство у президента РФ Владимира Путина. Ролик размещён 11 сентября в Telegram-канале Кадырова.

Кадр из видео

«Хочу обратиться к президенту России. Уважаемый Владимир Владимирович, если есть такая возможность, оставьте меня на территории Российской Федерации. Хотя большой моей вины нет, но искуплю и это трудом своим, и я прошу вас, чтобы вы как-то посодействовали тому, чтобы я стал гражданином РФ», — сказал военнопленный.

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Кадыров написал, что бойцы спецназа «Ахмат» взяли его в плен на западной окраине Клещеевки. В беседе с командиром спецназа «Ахмат» Апты Алаудиновым он рассказал, что больше его половины батальона уже нет.

Как сообщало ИА Регнум, украинский военнопленный рассказал о ситуации во время боя, когда сержант, бывший в тот момент старшим, велел им «тикать» из-под обстрела во время одного из особо тяжёлых штурмов. По его словам, младшие командиры понимают, что иногда идти в бой — самоубийство.

17 августа три голодных украинских бойца переплыли Днепр и сдались в плен. Они перешли на сторону России из-за плохого обращения командиров, голода и недостатка боевой подготовки. Военнопленный рассказал, что его готовили всего пять дней и направили в бригаду теробороны, после чего он оказался на позициях на правобережье Днепра. На третьи сутки начался голод, но паёк им предлагали покупать за свои деньги.