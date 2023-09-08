Киев, 8 сентября, 2023, 19:09 — ИА Регнум. Украинский военнопленный рассказал о ситуации во время боя, когда сержант, бывший в тот момент старшим, велел им «тикать» из-под обстрела во время одного из особо тяжёлых штурмов. По словам Валерия Мищенко, младшие командиры понимают, что иногда идти в бой — самоубийство.

«Во время обстрела он забрался в блиндаж и сказал: «Я вам уже не сержант, тикайте, больше я вам не командир». Ну, мы и решили сдаться. Вышли с поднятыми руками», — процитировал пленного «Московский комсомолец».

Мищенко уточнил, что он и его на тот момент сослуживцы не были обученными военными, а были обычными работягами, которых украинские власти мобилизовали насильно.

Как сообщало ИА Регнум, 17 августа изголодавшиеся бойцы ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен. Так, трое украинских бойцов после нескольких дней на передовой перешли на сторону России из-за плохого обращения командиров, голода и недостатка боевой подготовки. Военнопленный рассказал, что его готовили всего пять дней, а после такой «учебки» направили в бригаду теробороны, после чего он оказался на позициях на правобережье Днепра. На третьи сутки начался голод, но паёк им предлагали покупать за свои деньги.