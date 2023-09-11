Вашингтон, 11 сентября, 2023, 17:35 — ИА Регнум. Вооружённые силы России добились успехов около Купянска на фоне наступления ВСУ. Об этом написала газета The New York Times, ссылаясь на украинских военных.

Иван Шилов ИА REGNUM ВС России

Издание отметило, что именно российские военные наступают и формируют то, что ВСУ называют «ударным кулаком», с десятками тысяч солдат возле городов Купянск и Кременная.

В публикации говорится о том, что действия ВС России вынудили Украину летом перебросить в этот район наиболее опытные десантно-штурмовые подразделения. Украинские военные признали, что на данном направлении подразделения ВС России добиваются «небольших тактических успехов», написал автор.

В ВСУ утверждают, пишет издание, что Вооружённые силы России пока не прорвали украинские оборонительные линии. Но нет никаких признаков того, что давление России в данном районе ослабнет, говорится в публикации.

Как передавало ИА Регнум, в Минобороны России проинформировали, что за неделю со 2 по 9 сентября потери Вооружённых сил Украины на двух направлениях в зоне проведения спецоперации ― купянском и краснолиманском ― превысили 875 военных. Также на купянском направлении российские подразделения «Западной» группировки войск продолжили улучшать тактическое положение в своих зонах ответственности.

Российские военные 8 сентября в ходе боевых действий улучшили позиции на купянском направлении по переднему краю, а также при поддержке авиации и огня артиллерии отразили три атаки 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новоегоровки Харьковской области.

Глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу 6 сентября заявил, что с начала контрнаступления в июне украинская армия потеряла свыше 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц вооружения.