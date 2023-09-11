В ВСУ признали успехи ВС России под Купянском
NYT: в ВСУ признали, что ВС России добились успехов под Купянском
Вашингтон, 11 сентября, 2023, 17:35 — ИА Регнум. Вооружённые силы России добились успехов около Купянска на фоне наступления ВСУ. Об этом написала газета The New York Times, ссылаясь на украинских военных.
Издание отметило, что именно российские военные наступают и формируют то, что ВСУ называют «ударным кулаком», с десятками тысяч солдат возле городов Купянск и Кременная.
В публикации говорится о том, что действия ВС России вынудили Украину летом перебросить в этот район наиболее опытные десантно-штурмовые подразделения. Украинские военные признали, что на данном направлении подразделения ВС России добиваются «небольших тактических успехов», написал автор.
В ВСУ утверждают, пишет издание, что Вооружённые силы России пока не прорвали украинские оборонительные линии. Но нет никаких признаков того, что давление России в данном районе ослабнет, говорится в публикации.
Как передавало ИА Регнум, в Минобороны России проинформировали, что за неделю со 2 по 9 сентября потери Вооружённых сил Украины на двух направлениях в зоне проведения спецоперации ― купянском и краснолиманском ― превысили 875 военных. Также на купянском направлении российские подразделения «Западной» группировки войск продолжили улучшать тактическое положение в своих зонах ответственности.
Российские военные 8 сентября в ходе боевых действий улучшили позиции на купянском направлении по переднему краю, а также при поддержке авиации и огня артиллерии отразили три атаки 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новоегоровки Харьковской области.
Глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу 6 сентября заявил, что с начала контрнаступления в июне украинская армия потеряла свыше 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц вооружения.