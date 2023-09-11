Москва, 11 сентября, 2023, 16:39 — ИА Регнум. Курс доллара опустился ниже 96 рублей, евро стал ниже 103 рублей, следует из данных Московской биржи.

ИА REGNUM Доллар

На 16:19 мск доллар торговался на уровне 95,88 рубля, опустившись на 1,94%. В то же время курс евро снижался на 1,78%, до 102,93 рубля. Юань опускался до 13,113 рубля, теряя 1,16%.

Как ранее сообщало ИА Регнум, помощник президента РФ Максим Орешкин 11 сентября заявил, что пик ослабления рубля пройден, в настоящий момент факторы складываются в пользу укрепления российской валюты. Он отметил, что импорт товаров и услуг пойдёт вниз к концу 2023 года, а экспорт сильно увеличится, потому что цены на нефть восстановились.

Экономист, эксперт по финансовым рынкам Николай Солабуто сказал в беседе с ИА Регнум, что основным фактором укрепления рубля становится импортозамещение, а возвращение доллара к курсу в 70–80 рублей наиболее оптимальный вариант в реалиях сегодняшнего дня.