Москва, 11 сентября, 2023, 13:27 — ИА Регнум. Именно импортозамещение становится основным фактором укрепления рубля, а возвращение доллара к курсу в 70-80 рублей — наиболее оптимальный вариант в реалиях сегодняшнего дня. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделился экономист, эксперт по финансовым рынкам Николай Солабуто.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

Ранее первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов заявил, что у ведомства есть план, как вернуть национальную валюту в нормальный коридор — от 70 до 80 рублей за доллар. Кроме того, среди первостепенных факторов давления на курс рубля Торосов назвал медленное развитие экспорта. При этом он отметил, что в России развивается программа импортозамещения, и в стране производится много того, что раньше закупали.

По мнению экономиста Солабуто, именно импортозамещение будет основным фактором укрепления рубля.

«Мы рассматриваем импортозамещение как помощник в укреплении рубля. Есть огромное количество товаров, которые по своей денежной ёмкости гораздо больше превосходят товары высокотехнологичные или с высокой добавленной стоимостью. Например, отбеливатели для целлюлозной промышленности, а также шурупы, гвозди, в денежном выражении — это большие пласты. И если мы их заменим, а для этого ничего особо не требуется — не нужны новые технологии, то мы сразу вольём в экономику много денег, которые смогут стабилизировать курс рубля», — поделился Солабуто.

Он отметил, что производство собственных гаджетов, смартфонов не принесёт таких значимых сумм, которые повлияли бы на курс рубля. При этом, по мнению экономиста, в России довольно сложно наращивать экспорт не за счёт сырьевых товаров.

«У нас есть товары с высокой добавочной стоимостью, традиционно мы их и экспортируем. Но добавить в эту номенклатуру какие-то ещё товары сложно. Поэтому какое-то расширение экспорта, которое приведёт к укреплению рубля, не предвидится», — отметил экономист.

По его мнению, ситуация с курсом рубля к иностранной валюте, например, доллару очень неоднозначная, и неправильно подстраивать её под бюджет. Однако сейчас, когда один доллар стоит почти сто рублей, его оценка представителя Минэкономразвития в 70 рублей выглядит наиболее оптимальным вариантом.

«Это такая воздушная цифра, которая не опирается на расчёты. Надо сравнивать с возможностями обеспечения бюджета своих обязательств, с поступлением туда доходов от налогов и сборов. В этой ситуации курс можно всегда исправить, сделать больше, чтобы сверстать бюджет. Это не очень правильная ситуация, потому что она приводит к гиперинфляции. И постоянная подстройка под бюджет — это очень вредный фактор. Поэтому 70-80 рублей за доллар — хорошо ли это для инфляции?» — отметил Солабуто.

Он подчеркнул, национальная валюта должна постоянно девальвироваться относительно мировых валют, но чуть быстрее, чем валюта конкурентов. Поэтому сегодня России нужно смотреть корзину валют тех стран, которые экспортируют нефть и газ, и делать девальвацию отечественной валюты на 1,5-2% больше, чем девальвация в странах-конкурентах.

В свою очередь ведущий научный сотрудник Института исследований социально-экономических трансформаций и финансовой политики, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации Андрей Мастеров счёл возвращение курса доллара к диапазону 70 — 80 руб. вполне вероятным, поскольку даже в обозримой перспективе факторы, способствующие ослаблению рубля в последние месяцы, могут ослабнуть или прекратить свое действие.

«На это могут повлиять завершение отпускного сезона и снижение числа поездок россиян на зарубежные курорты, приближение холодного сезона и рост спроса на продукцию нефтегазового комплекса, особенно в случае холодной зимы. В таких условиях у России могут появиться дополнительные возможности по улучшению экспортного потенциала еще до того, как появятся необходимые наработки в сфере импортозамещения», — рассказал Мастеров.

Кроме того, по мнению эксперта, у России существует множество возможностей по наращиванию экспорта, кроме сырьевого, поскольку страна богата полезными ископаемыми, имеет перспективные научные разработки в разных отраслях. А при грамотном планировании, инвестировании и развитии соответствующих отраслей эти преимущества могут быть реализованы и значительно повысить экспортный потенциал.

«Можно отметить активное развитие военно-промышленного комплекса. Российский ВПК начал активно осваивать производство беспилотников и других перспективных видов вооружения, модернизировать и разрабатывать новые виды других видов вооружения. Санкции стимулируют и развитие других отраслей промышленности. Идёт строительство новых заводов и осваивание производства необходимых комплектующих — в том числе в машиностроении», — поделился экономист.

Мастеров отметил, что даже несмотря на имеющееся отставание России в ряде сфер, связанных с производством высокотехнологичной продукции и комплектующих, сложившаяся ситуация диктует необходимость искать пути обхода действующих ограничений, налаживание параллельного импорта, а также развитие собственных технологических наработок. По мнению эксперта, хотя западные страны всячески препятствуют развитию российского технологического потенциала и получению доступа к импортным современным технологиям, есть возможности по обходу имеющихся ограничений на взаимовыгодной основе с рядом заинтересованных посредников, тем более что у России значительные преимущества в части сырьевой базы, разработок, связанных с военно-промышленном комплексом и ракетостроением.

Помощник президента РФ Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума заявил, что пик ослабления рубля пройден, и в настоящий момент факторы складываются в пользу укрепления российской валюты.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что рост российской экономики закрепился, о чём свидетельствуют показатели ВВП. Он отметил, что несмотря на внешнее давление, нефтегазовые доходы России восстановились. По данным Министерства финансов, вместе с увеличением цен на нефть с сентября их траектория существенно опережает прошлогодние показатели.