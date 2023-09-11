Владивосток, 11 сентября, 2023, 11:08 — ИА Регнум. Пик ослабления рубля пройден, в настоящий момент факторы складываются в пользу укрепления российской валюты, заявил 11 сентября помощник президента РФ Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума.

Дарья Драй ИА REGNUM Максим Орешкин

«Если смотреть вперёд, очевидно, текущий счет сейчас восстанавливается. Импорт товаров и услуг пойдёт немножко вниз к концу года», — сказал он.

Орешкин добавил, что экспорт сильно увеличится, потому что цены на нефть восстановились.

Решение ЦБ повысить ключевую ставку и другие меры будут сдерживать кредитование и, соответственно, отток капитала, заключил министр.

Как сообщало ИА Регнум, экономист Михаил Задорнов ранее заявил, что зависшие в Индии рупии повлияли на ослабление курса рубля, правительству России необходимо решить эту проблему.

Именно из-за невозврата выручки от экспорта в Индию летом произошло падение валютного курса. Также он назвал способы укрепления российской валюты до 85 рублей за доллар.