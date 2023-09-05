Белгород, 5 сентября, 2023, 19:05 — ИА Регнум. Наряд пограничников сбил из стрелкового оружия беспилотный летательный аппарат в небе над Белгородской областью. Об этом 4 сентября сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Евгений Биятов/РИА Новости

«В Валуйском городском округе пограничным нарядом из стрелкового оружия сбит БПЛА с последующей детонацией», — написал он.

Глава региона уточнил, что, по предварительным данным, в результате жертв и разрушений нет.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Минобороны заявили, что российские средства ПВО уничтожили украинский дрон на Крымом. Беспилотник самолётного типа сбили утром 5 сентября.

Перед этим мэр Москвы Сергей Собянин написал, что в ночь на 5 сентября несколько беспилотников пытались произвести атаку на российскую столицу. Все БПЛА уничтожили силы ПВО.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 5 сентября рассказал на брифинге, что российские войска уничтожили пункт управления дронами ВСУ у Первомайского в ДНР.