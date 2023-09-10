Белгород, 11 сентября, 2023, 02:31 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила два беспилотных летальных аппарата (БПЛА) самолётного типа в Яковлевском городском округе Белгородской области, написал в своём Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«В Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО — сбито два БПЛА самолётного типа», — сообщил он.

Гладков уточнил, что обломки дрона упали на проезжую часть рядом с частным жилым домом. В результате случившего никто не пострадал.

Губернатор отметил, что на месте находятся все оперативные службы.

Как сообщало ИА Регнум, 9 сентября в посёлке Днепряны, который находится около линии боевого соприкосновения в Херсонской области, украинский БПЛА сбросил три боезаряда. Жертв и разрушений удалось избежать.

Ночью 10 сентября Министерство обороны России проинформировано, что российские военные сбили восемь дронов самолетного типа возле побережья Крыма. Их уничтожили над акваторией Крыма.

10 сентября стало известно, что в Запорожской области беспилотник атаковал избирательный участок. Объект получил серьёзные разрушения.