Москва, 10 сентября, 2023, 13:38 — ИА Регнум. Российские войска уничтожили радиолокационную станцию (РЛС) П-18 украинской армии около Лукашево в Запорожской области. Об этом 10 сентября рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны генерал лейтенант Игорь Конашенков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Модернизированная подвижная двухкоординатная РЛС разведки и целеуказания П-18-2

Военный уточнил, что российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражения живой силе и военной технике украинской армии в 117 районах.

«В районе населённого пункта Лукашево Запорожской области на вскрытой средствами разведки позиции уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Конашенков рассказал, что Вооружённые силы России на запорожском направлении уничтожили шведскую РЛС контрбатарейной борьбы Arthur украинских войск. Также ВСУ потеряли до 80 военных, две бронемашины, два пикапа и шесть артиллерийских орудий.

Официальный представитель Минобороны 26 августа заявил, что российские войска за сутки выявили и уничтожили РЛС П-18 украинской армии. Военный уточнил, что средства ПВО перехватили за это же время 12 снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожили 37 дронов ВСУ.