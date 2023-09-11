Москва, 11 сентября, 2023, 12:54 — ИА Регнум. Киеву придётся начинать переговоры с Россией, в случае их возобновления, с признания реалий, появившихся с марта 2022 года. Об этом 11 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«В любом случае киевскому режиму придётся начинать разговор с признания тех реалий, которые появились после того, как Киев в марте 2022 года отказался от решения вопросов мирными средствами», — сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина вступит в переговоры с Россией и получит поддержку со стороны Вашингтона, если Москва проявит инициативу к диалогу. По его словам, в случае интереса со стороны Москвы украинцы первыми вступят в переговоры, а американцы сразу последуют за ними.

Ранее руководство России не раз заявляло о готовности к переговорам с Киевом. Так, в середине июня президент РФ Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от диалога, который мог бы привести к урегулированию украинского кризиса.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обращала внимание на то, что глава киевского режима Владимир Зеленский ввёл запрет на переговоры на законодательном уровне. Одновременно с этим киевский режим продолжает требовать у Запада оружие. Она указывала также на полную оторванность Киева от современных реалий, что проявляется в том числе в требовании вывода российских сил из новых регионов РФ.