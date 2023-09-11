Вашингтон, 11 сентября, 2023, 10:57 — ИА Регнум. Украина вступит в переговоры с Россией и получит поддержку со стороны США, если инициативу к диалогу проявит Москва. Об этом американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил 10 сентября в интервью ABC.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

По его словам, у киевского режима есть «серьёзный настрой» на то, чтобы продолжать добиваться возвращения территорий. Именно украинцам предстоит решать, где «пройдут линии» после того, как закончится конфликт.

«А что касается переговоров, то для танго нужно двое. Пока мы не видели никаких признаков интереса к дипломатии со стороны президента РФ Владимира Путина», — сказал Блинкен.

Он отметил, что в случае интереса со стороны Москвы украинцы первыми вступят в переговоры, а американцы сразу последуют за ними. Конфликт на Украине должен завершиться «на справедливых и устойчивых условиях», отражающих «суверенитет и территориальную целостность Украины».

Как сообщало ИА Регнум, руководство России не раз заявляло о готовности к переговорам с Киевом. Так, в середине июня Путин в очередной раз подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от диалога, который мог бы привести к урегулированию украинского кризиса. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обращала внимание, что украинский президент Владимир Зеленский ввёл запрет на переговоры на законодательном уровне. Одновременно с этим киевский режим продолжает требовать у Запада оружие. Она указывала также на полную оторванность официального Киева от современных реалий, что проявляется в том числе в требовании вывода российских сил из новых регионов РФ.