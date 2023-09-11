Москва, 11 сентября, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пользуется абсолютной поддержкой населения страны, заявил 11 сентября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Те выборы, которые закончились вчера (глав ряда субъектов федерации и местных советов — Прим. ред.), и результаты выборов, наверное, наиболее красочно подтвердили консолидацию общества вокруг руководства страны. И тот уровень поддержки, который получили действующие главы регионов, свидетельствует о том, что президент пользуется фактически этой поддержкой», — сказал Песков в интервью РБК.

Президент пользуется абсолютной поддержкой населения страны, что накладывает на него большую ответственность, но даёт и большие возможности, и свою способность реализовывать эти возможности глава государства проявляет уже не первый год, добавил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 1 сентября Дмитрий Песков также заявил, что Владимир Путин пока не заявлял, что намерен выставить свою кандидатуру на президентские выборы 2024 года. Но если глава государства выдвинет свою кандидатуру, то реальную конкуренцию ему не сможет составить никто, добавил пресс-секретарь президента.

1 сентября специалисты ВЦИОМ заявили, что деятельность президента одобряют 73,6% граждан, а доверяют главе государства 77,6% жителей России. За неделю первый показатель увеличился на 0,3%, второй — на 0,4%.

Аналогичные данные представили в июле 2023 года социологи ФОМ: по этим сведениям, 77% респондентов отметили, что глава государства качественно выполняет свои обязанности, а 75% граждан России выразили Владимиру Путину доверие.