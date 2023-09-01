Москва, 1 сентября, 2023, 11:25 — ИА Регнум. Большинство граждан России доверяют президенту Владимиру Путину и одобряют его деятельность. Об этом 1 сентября говорится в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

РИА Новости/Михаил Климентьев Президент РФ Владимир Путин

Деятельность президента одобряют 73,6% граждан (+0,3 п. п. за неделю). Доверяют главе государства 77,6% жителей страны (+0,4 п. п.).

Одобрение деятельности правительства высказали 48% респондентов (-0,9 п. п.), а работы премьер-министра Михаила Мишустина — 50,7% опрошенных (+0,3 п. п.). О доверии председателю правительства заявили 60,2% (+0,7 п. п.).

Также в опросе приведено отношение к главам парламентских партий. Так, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 31,3% (-0,1 п. п.), председателю «Справедливой России — За правду» Сергею Миронову — 31,6% (+4,2 п. п.), главе ЛДПР Леониду Слуцкому — 16,4% (+1,1 п. п.), лидеру партии «Новые люди» Алексею Нечаеву — 7,6% (+1,3 п. п.).

Как сообщало ИА Регнум, согласно проведённому исследованию фонда «Общественное мнение», подавляющее большинство населения России доверяет работе президента Владимира Путина. 28 июля стало известно, что 77% респондентов отметили качественное выполнение своих обязанностей главой государства, 75% выразили ему доверие.