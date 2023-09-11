Токио, 11 сентября, 2023, 10:29 — ИА Регнум. Оператор японской аварийной АЭС «Фукусима-1» объявил о завершении стартового этапа сброса воды в океан. Об этом 11 сентября сообщает японский телеканал NHK.

Иван Шилов ИА REGNUM Фукусима

Этап был завершён в 12:10 по местному времени (06:10 мск). В его рамках со станции было высвобождено 7,8 тысячи тонн.

Отмечается, что теперь планируется начать проверку оборудования и подготовку ко второму этапу сброса. На это может уйти около трёх недель.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа в Японии начали сброс очищенной воды в океан с аварийной атомной электростанции «Фукусима-1». С АЭС к концу марта 2024 года сольют более 30 тысяч тонн жидкости. В баках на АЭС скопилось более 1,25 млн тонн воды, которую использовали для охлаждения повреждённых в результате цунами в марте 2011 года реакторов.

Правительство Японии направит около 20 млрд иен (порядка $136 млн) в качестве субсидий для поддержки национальной рыболовецкой отрасли, которая несёт серьёзные убытки в результате введенного некоторыми государствами эмбарго на импорт японских морепродуктов после начала сброса воды с АЭС «Фукусима-1». Японской организации внешней торговли планируется поручить поиск новых рынков сбыта, планируется переоснащение новым оборудованием перерабатывающих заводов в Японии.

Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что признаков роста уровня радиоактивного трития в российских морских водах нет после сброса воды с АЭС «Фукусима-1» в Японии.