Москва, 2 сентября, 2023, 12:13 — ИА Регнум. Правительство Японии направит около 20 млрд иен (порядка $136 млн) в качестве субсидий для поддержки национальной рыболовецкой отрасли, которая несёт серьёзные убытки в результате введенного некоторыми государствами эмбарго на импорт японских морепродуктов после начала сброса воды с АЭС «Фукусима-1». Об этом сообщило агентство Kyodo.

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Отмечается, что официально о принятии данного решения планируется объявить на следующей неделе.

По данным издания, новый пакет помощи будет направлен на снижение ущерба от принятых Китаем мер, предусматривается закупка и хранение гребешка, промысел которого особенно сильно зависит от экспорта в Китай.

Уточняется, что Японской организации внешней торговли (JETRO) планируется поручить поиск новых рынков сбыта, планируется переоснащение новым оборудованием перерабатывающих заводов в Японии.

Как передавало ИА Регнум, в Японии 24 августа начали сброс очищенной воды в океан с аварийной атомной электростанции «Фукусима-1». С АЭС к концу марта 2024 года сольют более 30 тысяч тонн жидкости. В баках на АЭС скопилось более 1,25 млн тонн воды, которую использовали для охлаждения повреждённых в результате цунами в марте 2011 года реакторов.

Власти КНР приняли решение о запрете ввоза продуктов из десяти префектур Японии из-за тогда ещё лишь намерения Токио сбросить в море заражённую воду с АЭС «Фукусима-1». Уточняется, что таможенники будут тщательно проверять всю ввозимую продукцию без исключения, также будут усилены проверочные мероприятия на содержание радиоактивных веществ.