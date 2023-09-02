В Японии окажут помощь рыбакам после запрета КНР на ввоз морепродуктов
Kyodo: Япония направит рыбакам 20 млн иен после запрета КНР на ввоз морепродуктов
Москва, 2 сентября, 2023, 12:13 — ИА Регнум. Правительство Японии направит около 20 млрд иен (порядка $136 млн) в качестве субсидий для поддержки национальной рыболовецкой отрасли, которая несёт серьёзные убытки в результате введенного некоторыми государствами эмбарго на импорт японских морепродуктов после начала сброса воды с АЭС «Фукусима-1». Об этом сообщило агентство Kyodo.
Отмечается, что официально о принятии данного решения планируется объявить на следующей неделе.
По данным издания, новый пакет помощи будет направлен на снижение ущерба от принятых Китаем мер, предусматривается закупка и хранение гребешка, промысел которого особенно сильно зависит от экспорта в Китай.
Уточняется, что Японской организации внешней торговли (JETRO) планируется поручить поиск новых рынков сбыта, планируется переоснащение новым оборудованием перерабатывающих заводов в Японии.
Как передавало ИА Регнум, в Японии 24 августа начали сброс очищенной воды в океан с аварийной атомной электростанции «Фукусима-1». С АЭС к концу марта 2024 года сольют более 30 тысяч тонн жидкости. В баках на АЭС скопилось более 1,25 млн тонн воды, которую использовали для охлаждения повреждённых в результате цунами в марте 2011 года реакторов.
Власти КНР приняли решение о запрете ввоза продуктов из десяти префектур Японии из-за тогда ещё лишь намерения Токио сбросить в море заражённую воду с АЭС «Фукусима-1». Уточняется, что таможенники будут тщательно проверять всю ввозимую продукцию без исключения, также будут усилены проверочные мероприятия на содержание радиоактивных веществ.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида потребовал от министра сельского хозяйства страны Тэцуро Номуры принести извинения и отозвать свои слова после того, как последний во время пресс-конференции по ошибке назвал сбрасываемую воду с АЭС «Фукусима-1» загрязненной.