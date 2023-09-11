Владивосток, 11 сентября, 2023, 05:55 — ИА Регнум. Признаков роста уровня радиоактивного трития в российских морских водах нет после сбросы воды с АЭС «Фукусима-1» в Японии. Об этом рассказал 11 сентября специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Иван Шилов ИА REGNUM Фукусима

«Теоретические опасения есть, практических пока нет. Никаких признаков того, что именно в российских терводах повысился уровень трития, нет», — уточнил Иванов в беседе с журналистами.

Ранее ИА Регнум сообщало, что анализ 443 партий рыбы, которые были добыты в России после начала сброса воды с японской атомной электростанции «Фукусима-1», не выявил превышений нормы радиологических показателей.

Специалисты приморского межрегионального управления Россельхознадзора усилили радиологический контроль за рыбной продукцией, добытой около места сброса слаборадиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1».

Специалисты компании — оператора АЭС «Фукусима-1» впервые зафиксировали тритий в океане в районе сбросы воды с АЭС. В пробах воды, которые были взяты у места сброса 31 августа, был выявлен тритий в объёме в 6 тысяч раз меньше допустимой нормы.