Мелитополь, 11 сентября, 2023, 08:57 — ИА Регнум. Село Работино в Запорожской области превращается для ВСУ во второй Артёмовск, в котором ликвидируются наиболее боеспособные украинские подразделения. Об этом заявил глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Рогов

«По сути, для боевиков ВСУ Работино сейчас превращается в этакий второй Артёмовск», — приводит РИА Новости его слова.

Рогов обратил внимание на то, что на смену бахмутской «мясорубке» пришла работинская.

«Наступали — веселились, проиграли — прослезились. Таким выражением можно охарактеризовать действия нацистов на ореховском направлении Запорожского фронта. Работино стало местом утилизации всех наиболее боеспособных подразделений украинских войск, включая резервы», — заявил Рогов.

По его словам, основные бои в Запорожской области в настоящее время проходят на линии Работино-Вербовое, где ВСУ пытаются прорваться, но их попытки пресекают российская артиллерия, фронтовая авиация и военные в близком бою.

«Наши ребята удерживают свои позиции. Бои за Работино продолжаются. Только за минувшую неделю нацисты свыше 40 раз предприняли попытки прорыва на этом участке. В среднем по 6-7 раз за день противник пытается безуспешно прорвать нашу оборону», — уточнил Рогов.

Как передавало ИА Регнум, в Минобороны 9 сентября сообщили, что потери ВСУ на запорожском направлении за неделю составили более 845 военных. Также было ликвидировано 27 танков и боевых бронированных машин, в том числе танк Challenger производства Великобритании и 25 автомобилей.

Уточняется, что до 500 военных убитыми и ранеными потеряла 82-я десантно-штурмовая бригада ВСУ. В ходе контрбатарейной борьбы российские военные уничтожили 63 орудия украинской полевой артиллерии. За неделю на запорожском направлении украинская армия безуспешно пыталась прорывать оборону российских войск в районах сёл Работино и Вербовое.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, комментируя ситуацию в районе Работино, заявил, что за всё время боестолкновений у этого села ВСУ потеряли 10 тысяч военных, причём примерно три тысячи — за две последние недели.