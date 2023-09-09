Москва, 9 сентября, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Потери ВСУ на запорожском направлении за неделю составили более 845 военных, заявил 9 сентября на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В ходе ожесточённых боёв на данном направлении уничтожено более 845 украинских военнослужащих, 27 танков и боевых бронированных машин, в том числе танк Challenger производства Великобритании и 25 автомобилей», — сказал Конашенков.

Он уточнил, что до 500 военных убитыми и ранеными потеряла 82-я десантно-штурмовая бригада ВСУ. В ходе контрбатарейной борьбы российские военные уничтожили 63 орудия украинской полевой артиллерии.

За неделю на запорожском направлении украинская армия безуспешно пыталась прорывать оборону российских войск в районах сёл Работино и Вербовое.

ВСУ провели на запорожском направлении за неделю 39 атак с участием штурмовых отрядов четырёх бригад — 46-й аэромобильной, 47-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой и 15-й бригады нацгвардии.

Конашенков также отметил, что на запорожском направлении ВСУ задействовали группировку артиллерии. 160 орудий из 360 — западного производства калибра 155 мм.

Он подчеркнул, что российские военные отразили все атаки ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 8 сентября Конашенков, говоря о ситуации на запорожском направлении, заявил, что ВСУ потеряли за сутки до 40 военных. Также они лишились нескольких единиц западной военной техники. За сутки российские военные отразили в Запорожской области пять атак штурмовых групп ВСУ в районе Вербового.

Группировка российских войск «Днепр» 7 сентября сообщила, что в районах Работино и Вербопого за сутки 6 сентября она отразила 14 атак украинской армии.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, комментируя ситуацию в районе Работино, заявил, что за всё время боестолкновений у этого села ВСУ потеряли 10 тысяч военных, причём примерно три тысячи — за две последние недели.