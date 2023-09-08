Мелитополь, 8 сентября, 2023, 15:21 — ИА Регнум. За всё время боестолкновений у села Работино на запорожском направлении украинская армия потеряла порядка 10 тысяч человек, из которых за последние две недели — около трёх тысяч. Об этом 8 сентября рассказал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА Регнум

«По нашим данным на 4 сентября, мы считаем, что около 10 тысяч всего было противником потеряно только на этом направлении. Это в целом если брать. И только около трёх тысяч за крайние две недели этих «мясных штурмов», — сказал он.

Балицкий назвал такие потери сумасшедшими и добавил, что на линии боевого соприкосновения находится огромное количество погибших военнослужащих ВСУ, которых не успевает забирать украинское командование.

Как сообщало ИА Регнум, 8 сентября Балицкий рассказал, что позиции российских военных около Работино укрепили двумя дивизиями ВДВ. Он подчеркнул, что российские артиллеристы также усилии плотность огня в этом районе.

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Вооружённые силы России за сутки отразили 14 атак киевских войск в районе Вербового и Работино. По словам военного, на запорожском и херсонском направлениях ВСУ за это время потеряли до 135 военных.

Российские войска 5 сентября впервые уничтожили британский танк Challenger 2 ВСУ в зоне СВО. Это произошло в районе посёлка Работино на запорожском направлении. Британский танк находился в составе 82-й десантно-штурмовой бригады украинской армии.