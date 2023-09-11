Москва, 11 сентября, 2023, 08:08 — ИА Регнум. Российские военные провели пуск крылатой ракеты оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) «Искандер» по командному пункту украинских войск, сообщает Минобороны России.

Ведомство отмечает, что установка способна атаковать цели, которые отдалены на 500 км от расположения расчётов. Вооружённые силы России используют «Искандеры» для уничтожения командных пунктов, пунктов управления и складов ракетно-артиллерийского вооружения.

Минобороны привело рассказ командира стартовой батареи Константина, который заявил, что расчёты ОТРК меняют свои позиции сразу после провидения стрельб.

«В кротчайшее время происходит оставление стартовой позиции. Чем быстрее, тем безопаснее», — подчеркнул военнослужащий, слова которого приводит РИА Новости.

В министерстве также сообщили, что ВСУ постоянно пытаются выследить местонахождение установок «Искандер», используя для этого беспилотники, спутниковые системы наблюдения, радиолокационные станции и разведывательные группы.

Как сообщало ИА Регнум, 30 августа российские военные поразили из комплекса «Искандер» вагоны с боеприпасами на станции разгрузки ВСУ северо-восточнее Великой Новосёлки (ДНР). 17 августа журнал Military Watch написал, что ОТРК «Искандер» представляет серьёзную угрозу для НАТО.

Авторы статьи признали, что это оружие не имеет аналогов на Западе. В публикации также отмечается, что для уничтожения ракет «Искандера» требуется совершенная система противовоздушной обороны (ПВО), которой пока не существует.

Кроме того, в материале говорится, что Россия располагает значительными запасами снарядов для этих установок на случай конфликта с НАТО.