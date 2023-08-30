ВС России ударом «Искандера» уничтожили в ДНР вагоны с боеприпасами для ВСУ
Москва, 30 августа, 2023, 13:51 — ИА Регнум. Российские военные ударом комплекса «Искандер» уничтожили вагоны с боеприпасами на станции разгрузки северо-восточнее Великой Новосёлки в ДНР. Об этом 30 августа сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.
«Ударом ОТРК «Искандер» уничтожены вагоны с боеприпасами на станции разгрузки северо-восточнее Великой Новосёлки», — сказал Чехов.
Он также добавил, что ударными беспилотниками уничтожены два пикапа с украинскими боевиками в районах совхоза «Октябрь» и Левадного. Кроме того, барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожена артиллерийская установка «Акация» в районе Новосёлки.
Также пресечена деятельность разведгруппы ВСУ и поражены три пункта временной дислокации боевиков, наблюдательный пункт и грузовой автомобиль с боеприпасами. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены миномётные расчёты севернее, две буксируемые гаубицы «Гиацинт».
Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 27 августа Вооружённые силы России нанесли удар высокоточным оружием воздушного базирования в районе Пинчуков в Киевской области. Удар был нанесён по аэродрому, все намеченные цели были поражены.
25 августа ночью ВМФ России нанёс удар по объекту портовой инфраструктуры, использовавшемуся в интересах ВСУ.