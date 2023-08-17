Вашингтон, 17 августа, 2023, 18:41 — ИА Регнум. Серьёзную угрозу для НАТО представляет российский ракетный комплекс «Искандер». Об этом 17 августа пишет журнал Military Watch.

Russian Defence Ministry/Global Look Press Ракета комплекса «Искандер-М»

«Российские вооружённые силы располагают значительными запасами ракет для системы «Искандер-М», основная часть арсенала которых предназначена на случай эскалации для противодействия НАТО», — говорится в статье.

Отмечается, что «Искандер» не имеет аналогов на Западе. Причём в экспертных кругах предупреждают, что этот ракетный комплекс открывает совершенно новые военные возможности.

Автор подчеркнул, НАТО потребуется иметь совершенную систему противовоздушной обороны (ПВО), чтобы попытаться сбить ракеты, выпущенные из этого комплекса.

Как сообщало ИА Регнум, генеральный директор Научно-производственной корпорации «Конструкторское бюро машиностроения» (КБМ) Сергей Питиков заявил, что поставки в российские войска ракет для «Искандеров» выросли с начала специальной военной операции в несколько раз.

Глава Ростеха Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 7 августа отметил, что в зоне спецоперации российская боевая техника, в том числе ракетные комплексы «Искандер», великолепно зарекомендовала себя в боевых действиях.