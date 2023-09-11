Берлин, 11 сентября, 2023, 04:22 — ИА Регнум. Президенту Украины Владимиру Зеленскому придётся пойти на компромисс с Россией из-за провала контрнаступления ВСУ. Такое заявление сделала депутат бундестага Германии от Левой партии Сара Вагенкнехт 10 сентября в интервью Neue Zürcher Zeitung.

DerHexer Сара Вагенкнехт

По мнению Вагенкнехт, украинскому лидеру следует подготовиться к компромиссу и к переговорам с Россией. Депутат указала, что, несмотря на все поставки военной помощи Киеву, линия фронта не сдвинулась с места, это означает, что Украине не может победить военным путём. Следовательно, президенту Украины надо реально оценить ситуацию и подготовиться к переговорам с Россией.

Кроме того, Вагенкнехт отметила, что Германии нужно восстановить взаимоотношения с Россией. По словам политика, уже стало очевидным, что санкции наносят ущерб не Москве, а Берлину.

«Российская экономика в этом году выросла на 1,5 процента, в то время как экономика Германии падает. Это экономическая война против нашей страны, которую наше правительство ведет по слепоте и глупости», — добавила Вагенкнехт.

Ранее ИА Регнум сообщало, что депутат бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт решила основать собственную партию. Политик указала, что в основе её партии будут лежать четыре основных положения: экономическая целесообразность, социальная справедливость, принципы дипломатии во внешней политике и свобода мнений.

Кроме того, депутат полагает, что с Россией должен быть заключен мир любой ценой, так как экономическая война и санкции против российской стороны вредят не России, а экономике ФРГ.

Также Вагенкнехт заявляла, что украинский президент одержим поставками оружия, а это не способствует миру. депутат бундестага призвала украинские власти прекратить блокировать возможности для переговоров с Россией и отвергать мирные инициативы других стран.