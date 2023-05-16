Берлин, 16 мая, 2023, 21:03 — ИА Регнум. Украинский президент Владимир Зеленский буквально одержим поставками оружия, что не способствует миру. Об этом 16 мая заявила в эфире радиостанции Deutschlandfunk депутат бундестага Германии от Левой партии Сара Вагенкнехт.

Kay Nietfeld/dpa/ТАСС Сара Вагенкнехт

«Эта одержимость поставками вооружения и коалицией по истребителям, создания которой требует Зеленский, <…> я считаю это ложным путём», — сказала Вагенкнехт.

Она отметила, что накачивание Украины оружием не приведёт к миру, так как ядерную державу невозможно победить. Вагенкнехт призвала украинские власти прекратить блокировать возможности для переговоров с Россией и отвергать мирные инициативы других стран.

Депутат также посетовала, что ФРГ выделила Украине военную помощь на 11 млрд долларов, что гораздо больше, чем сделали другие страны.

Напомним, Владимир Зеленский две недели назад покинул Украину, совершая турне по Европе для решения вопроса об увеличении военной поддержки ВСУ. Он заявляет, что ВСУ не хватает средств для контрнаступления.

При этом бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США, поддерживая Украину, оказались в трудном положении, так как настроили против себя многие страны. Кроме того, политика Вашингтона может втянуть страну в конфликт на Тайване. В этом случае США окажутся в ситуации Третьего рейха и потерпят катастрофу.