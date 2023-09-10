Берлин, 10 сентября, 2023, 04:45 — ИА Регнум. Собственную партию решила основать депутат бундестага Германии от Левой партии Сара Вагенкнехт, известная критикой политики правительства по отношению к украинскому конфликту. Об этом 9 сентября сообщает немецкая газета Bild.

Иван Шилов ИА Регнум Сара Вагенкнехт

В конце августа Вагенкнехт стала третьим по популярности политиком в Германии, согласно рейтингу, который составил институт Insa для газеты Bild. Первые два места заняли министр обороны стран Борис Писториус и лидер партии «Христианско-социальный союз» (ХСС) Маркус Зедер. Депутат обошла по популярности главу МИД Анналену Бербок («Зеленые») и канцлера ФРГ Олафа Шольца.

«Теперь стало ясно, что партия Вагенкнехт будет», — заявили журналисты издания. При этом сама Вагенкнехт уточнила, окончательное решение примет к концу 2023 года.

Вагенкнехт отметила, что в основе ее партии будут лежать четыре основных положения: экономическая целесообразность, социальная справедливость, принципы дипломатии во внешней политике и свобода мнений. Вагенкнехт подчеркнула, что намерена во внешней политике делать акцент не на поставки оружия и увеличение военного бюджета, а на дипломатию.

Кроме того, депутат полагает, что с Россией должен быть заключен мир любой ценой. Как пояснила Вагенкнехт, экономическая война и санкции против российской стороны вредят не России, а экономике ФРГ.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявила Вагенкнехт, украинский президент Владимир Зеленский одержим поставками оружия, а это не способствует миру. Вагенкнехт призвала украинские власти прекратить блокировать возможности для переговоров с Россией и отвергать мирные инициативы других стран.

Также Вагенкнехт заявила, что немецкие танки не должны использоваться для борьбы с правнуками тех, кого солдаты вермахта убивали миллионами в борьбе на уничтожение. Депутат бундестага подчеркнула, что немцы, выступающие за мир, не должны допустить, чтобы политики Германии разрушили Россию.