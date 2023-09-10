Хабаровск, 10 сентября, 2023, 21:43 — ИА Регнум. Действующий мэр Хабаровска Сергей Кравчук после обработки 100% протоколов набрал 45,42% голосов на выборах главы города, заняв лидирующую позицию. Эти данные следуют из онлайн-табло в информационном центре Центризбиркома.

Кирилл Кухмарь/ТАСС Мэр Хабаровска Сергей Кравчук

Кравчук представляет партию «Единая Россия». На втором месте экс-глава Хабаровской городской СРЗП Михаил Сидоров, набравший 33,20% голосов. Александр Чупров от КПРФ получил 9,85% голосов, Вениамин Стельмах от партии «Новые люди» — 4,97%, Николай Сингура от «Партии пенсионеров» — 1,81%.

Самовыдвиженец индивидуальный предприниматель Абдухамид Саидов смог получить 1,21% голосов, на последнем месте Виктор Ротарь, представляющий партию «Родина», — 1,01% голосов.

Выборы мэра в Хабаровске проходили 9 и 10 сентября в рамках единого дня голосования. Явка составила 23%.

Как сообщало ИА Регнум, Кравчук стал мэром Хабаровска, победив на выборах в сентябре 2018 года. Тогда он набрал 39,97%. Победитель на выборах мэра определяется простым большинством, не нужно преодолевать отметку в 50%.

Кравчук в 2001 году окончил Дальневосточную академию госслужбы. С 2010 года занимал руководящие должности в администрации мэрии Хабаровска. В 2017 году его назначали вице-мэром города.