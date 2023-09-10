Владивосток, 10 сентября, 2023, 16:44 — ИА Регнум. Действующий губернатор Приморского края Олег Кожемяко, выдвинутый партией «Единая Россия», лидирует на выборах главы региона после обработки 30,27% протоколов голосования, набрав 77,02% голосов. Эти данные следуют из онлайн-табло в информационном центре Центризбиркома.

Пресс-служба администрации Приморского края Олег Кожемяко

Его конкуренты на выборах сильно отстают. Инна Кошелева от ЛДПР пока набирает 8,49%% голосов, Александр Андони от «Коммунистов России» — 5,12%, Кирилл Рудюк от СРПЗ — 3,8%, Денис Ковалев от «Казачьей партии» — 3,39%.

Голосование в Приморье завершилось 10 сентября в 20:00 по местному времени (13:00 мск). Он проходило три дня в рамках единого дня голосования. Явка, по предварительным данным, превысила 43%.

Как сообщало ИА Регнум, Кожемяко назначили врио губернатора Приморья в сентябре 2018 года после того, как в регионе отменили итоги выборов главы края по инициативе ЦИК. В декабре того же года он официально вступил в должность, получив на выборах почти 62% голосов.

Кожемяко до этого был губернатором Корякского автономного округа, пока регион не объединили с Камчатским краем в июле 2007 года. Также он возглавлял Амурскую область с 2008 по 2015 год и Сахалинскую область с 2015 по 2018 год.