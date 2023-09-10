Вашингтон, 10 сентября, 2023, 17:22 — ИА Регнум. Соединённые Штаты запустили ракету-носитель Atlas V с секретным спутником NROL-107 в интересах американского Национального управления военно-космической разведки и Космических сил. Об этом 10 сентября сообщила пресс-служба компании-разработчика ракеты United Launch Alliance (ULA).

Paul Hennessy/Global Look Press

Двухступенчатую ракету с разведывательным спутником запустили с 41-го стартового комплекса на базе Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде в 08:47 (15:47 мск).

Секретный космический аппарат выведут на геосинхронную орбиту высотой более 41 тыс. км. Полные сведения о его предназначении строго засекречены, известно только, что он будет заниматься разведкой космической обстановки и способен обнаруживать и отслеживать объекты на околоземной орбите.

Как сообщало ИА Регнум, 25 августа президент России Владимир Путин поручил госкорпорации «Роскосмос» и «Агентству стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) рассмотреть вопрос о создании космических аппаратов для запуска на предельно низкие орбиты (до 200 км). Доклад по этому вопросу должны представить до 1 декабря 2023 года.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберёзкин 4 сентября заявил ИА Регнум, что США не просто так остерегаются войны в космосе — они знают, что российское противоспутниковое оружие способно уничтожить их космические программы. До этого командующий космическими силами США Ченс Солтцман заявил, что войны в космосе — это угроза для всего человечества.