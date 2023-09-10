Киев, 10 сентября, 2023, 11:11 — ИА Регнум. Украинская армия продолжит контрнаступление после наступления холодного периода года, хотя вести боевые действия будет сложнее. Об этом 10 сентября заявил начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Кирилл Буданов

«Боевые действия будут продолжаться в том или ином виде. В холоде, сырости и грязи сражаться сложнее», — сказал он.

Глава ГУР при этом признал, что контрнаступление идёт медленнее ожидаемого, и назвал главным замедляющим его фактором, помимо минных полей, используемые российскими военными беспилотники.

Как сообщало ИА Регнум, 7 сентября британский журнал Economist написал, что в администрации США считают, что контрнаступление украинских войск может вестись ещё в течение шести-семи недель. Издание указало, что американские чиновники спорят о том, каких ВСУ смогут за это время добиться успехов.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон 9 сентября отметил, что власти США дают ложную информацию об успехах контрнаступления ВСУ. По мнению аналитика, американская сторона не понимает российскую оборонительную тактику.

Позднее в этот же день экс-разведчик американской армии Скотт Риттер заявил, что Запад понял неминуемость победы России на Украине. По его словам, таким образом западные страны свести к минимуму её результаты.

Глава Минобороны России Серей Шойгу 4 сентября заявил, что украинские войска с момента начала контрнаступления в июне потеряли свыше 66 тыс. военных и 7,6 тыс. единиц вооружения. По его словам, ВСУ атакуют гражданские объекты и выдают это за военные успехи, чтобы скрыть провал наступления.