Москва, 10 сентября, 2023, 07:11 — ИА Регнум. Позицию Запада в вопросе конфликта на Украине не смог навязать участникам саммита G20 в Индии президент США Джозеф Байден и покинул Нью-Дели «несолоно хлебавши». Такое заявление сделал 10 сентября сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

Пушков прокомментировал утверждение британской газеты Financial Times о том, что декларация прошедшего саммита стала ударом для западных стран из-за отсутствия глобального консенсуса по украинскому конфликту.

По мнению Пушкова, отсутствие такого консенсуса по Украине — вещь, очевидная уже давно, поэтому британская газета «сильно опоздала с этим выводом». Пушков отметил, что декларация в очередной раз подтвердила и закрепила факт неспособности Запада навязать остальному миру своё мнение.

«Новое же здесь то, что за минувший год в вопросе об Украине глобальный Юг еще больше отошел от глобального Запада. В силу этого Байдену и американским дипломатам пришлось уезжать из Нью-Дели несолоно хлебавши», — указал сенатор.

Пушков добавил, что странам Запада пришлось утверждать декларацию, чьё содержание сильно расходится с планами, которые западные лидеры строили перед поездкой на саммит.

Ранее ИА Регнум сообщало, что согласование совместной декларации лидеров G20 на саммите в Нью-Дели заняло около 200 часов «безостановочных переговоров». Как уточнил шерпа Индии в группе Амитабх Кант, процессу согласования предшествовали двусторонние встречи с каждой стороной, так как необходимо было провести «красные линии» для каждой страны.