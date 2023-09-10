Хельсинки, 10 сентября, 2023, 05:17 — ИА Регнум. Сокращение персонала планирует провести государственная железнодорожная компания Финляндии VR Group из-за инфляции, разрыва сообщения с Россией и последствий пандемии. Об этом сообщает финский журнал Tekniikka&Talous со ссылкой на пресс-релиз VR Group.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Генеральный директор компании Элиса Маркула указала на усложнение работы VR Group из-за последствий пандемии коронавируса и прекращения железнодорожного сообщения с Россией. Также Маркула отметила, что на рентабельности компании отрицательно сказались инфляция и спад в тяжелой промышленности.

Гендиректор VR Group уточнила, что, по предварительной оценке, нужно сократить 80 сотрудников из 1200 работающих на сегодняшний день. Перед тем, как будет запущена процедура сокращения штата, пройдут переговоры, в которых примут участие около 500 служащих. Маркула пояснила, что руководству компании важно услышать мнения разных сторон.

Кроме того, после сокращений планируется провести реструктуризацию, которая позволит инвестировать в оборудование миллиард евро. Ожидается, что все предпринятые меры в будущем положительно скажутся на конкурентоспособности компании.

Согласно пресс-релизу, реструктуризация позволит совершить инвестиции в оборудование на сумму один миллиард евро, а также обеспечить конкурентоспособность компании в будущем.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в октябре 2022 года финская государственная транспортная компания VR Group сообщила о намерении полностью прекратить грузоперевозки на российском направлении к концу 2022 года.

В марте 2022 года финская компания VR Transpoint приостановила грузовое железнодорожное сообщение с Россией. Пассажирские перевозки были остановлены с 28 марта 2022-го.

Разрыв связей с Россией стал ключевой причиной постоянных забастовок железнодорожников, а также представителей других профессий в Финляндии.