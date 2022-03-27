Хельсинки, 27 марта, 2022, 20:48 — ИА Регнум. Финская компания VR Transpoint приостановила грузовое железнодорожное сообщение с Россией, сообщается 27 марта на сайте компании.

Neu-Zwei Поезд

«Продолжение грузовых перевозок между Россией и Финляндией более невозможно из-за санкций, наложенных на ОАО «РЖД». VR Group обязана соблюдать санкции, введённые западными странами», — сообщили в компании.

ИА REGNUM напоминает, ранее стало известно, что пассажирский поезд Allegro, который связывает Санкт-Петербург и Хельсинки будет отменен с 26 марта.