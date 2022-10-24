Хельсинки, 24 октября, 2022, 19:26 — ИА Регнум. Финская государственная транспортная компания VR Group полностью прекратит грузоперевозки на российском направлении к концу 2022 года, заявила 24 октября генеральный директор компании Элиза Маркула изданию Kauppalehti.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Финляндия

«Грузовые перевозки на восток полностью прекратятся самое позднее к концу этого года», — сказала Маркула.

Отмечено, что на конец сентября компания VR Group уже сократила 65% грузоперевозок в Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2022 года правительство Финляндии заявило о намерении полностью прекратить железнодорожные грузоперевозки по маршрутам, ведущим в Россию.