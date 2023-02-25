Берлин, 26 февраля, 2023, 00:33 — ИА Регнум. Немецкие танки не должны использоваться для борьбы с правнуками тех, кого солдаты вермахта убивали миллионами в борьбе на уничтожение. Такое заявление сделала 25 февраля политик партии «Левые» Сара Вагенкнехт на митинге в ходе массовой акции протеста, организатором которого была сама политик, сообщает РИА Новости.

(сс) Martin Heinlein. DIE LINKE Сара Вагенкнехт

Вагенкнехт подчеркнула, что немцы, выступающие за мир, не должны допустить, чтобы политики Германии разрушили Россию. Политик раскритиковала Россию за ситуацию, создавшуюся на Украине, но одновременно призвала вспомнить события, предшествовавшие конфликту, а также всю историю в целом.

«Мы не хотим, чтобы немецкими танками стреляли по правнукам тех, кого вермахт убивал миллионами самым жестоким образом», — указала Вагенкнехт.

При этом Вагенкнехт отметила, что в Киеве сложился другой взгляд на историю. Политик указала, что экс-посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, а также другие украинские политики почитают как национального героя Степана Бандеру, который причастен к убийству тысяч евреев, поляков и русских.

«И этот человек почитается Мельником и другими, а наши разжигатели войны с ними запанибрата», — сказала Вагенкнехт.

Ранее в столице Германии собралась крупномасштабная манифестация за мир и против дальнейшей эскалации конфликта через поставки оружия на Украину, в созванной Вагенкнехт манифестации, по оценкам организаторов, приняли участие десятки тысяч протестующих против наращивания поставок оружия на Украину.

По мнению Вагенкнехт, необходимо прекратить затянувшийся конфликт на Украине, остановить военные поставки Киеву и инициировать мирные переговоры с Россией.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в германском парламенте инициировали петицию «Манифест за мир», под которой подписались уже более 600 тыс. человек. Авторами петиции выступили политик Сара Вагенкнехт и известный немецкий журналист Алиса Шварцер. В петиции содержится призыв к властям Германии отказать Киеву в поставках оружия и подтолкнуть Украину к мирным переговорам с Россией.