Берлин, 29 августа, 2023, 08:41 — ИА Регнум. Депутат бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт, которая регулярно критикует политику правительства ФРГ по отношению к конфликту на Украине и выступает за отмену санкций в отношении России, заняла третье место в рейтинге самых популярных политиков Германии, составленном институтом Insa для газеты Bild.

(сс) Martin Heinlein. DIE LINKE

Так, по сравнению с предыдущим опросом Вагенкнехт поднялась с седьмого места на третье, уступив в популярности только министру обороны Борису Писториусу (Социал-демократическая партия Германии), премьеру Баварии Маркусу Зёдеру (Христианско-социальный союз). В пятерку также вошли премьер земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст (Христианско-демократический союз) и сопредседатель Социал-демократической партии ФРГ Ларс Клингбайль.

Согласно рейтингу, министр финансов Кристиан Линднер (Свободная демократическая партия), глава МИД Анналена Бербок («Зеленые»), канцлер Олаф Шольц (Социал-демократическая партия Германии) и министр экономики Роберт Хабек («Зеленые») заняли соответственно 10-е, 11-е, 12-е и 15-е места.

Уточняется, что Вагенкнехт популярна и среди своей политической партии, и среди избирателей правой партии «Альтернатива для Германии», которые в большинстве случаев отметили ее как самую популярную персону в немецком политикуме после главы немецких правых Алисы Вайдель.

В опросе, который проходил 28 августа, приняли участие 2006 избирателей. Допустимая погрешность составляет 2,5 процентных пункта.

Как передавало ИА Регнум, ранее Вагенкнехт заявила, что украинский президент Владимир Зеленский буквально одержим поставками оружия, что не способствует миру. Она отметила, что накачивание Украины оружием не приведёт к миру, так как ядерную державу невозможно победить. Вагенкнехт призвала украинские власти прекратить блокировать возможности для переговоров с Россией и отвергать мирные инициативы других стран. Депутат также посетовала, что ФРГ выделила Украине военную помощь на 11 млрд долларов, что гораздо больше, чем сделали другие страны.

Ранее Вагенкнехт заявила, что немецкие танки не должны использоваться для борьбы с правнуками тех, кого солдаты вермахта убивали миллионами в борьбе на уничтожение. Вагенкнехт подчеркнула, что немцы, выступающие за мир, не должны допустить, чтобы политики Германии разрушили Россию. Политик раскритиковала Россию за ситуацию, создавшуюся на Украине, но одновременно призвала вспомнить события, предшествовавшие конфликту, а также всю историю в целом. При этом Вагенкнехт отметила, что в Киеве сложился другой взгляд на историю. Политик указала, что экс-посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, а также другие украинские политики почитают как национального героя Степана Бандеру, который причастен к убийству тысяч евреев, поляков и русских.

По мнению Вагенкнехт, необходимо прекратить затянувшийся конфликт на Украине, остановить военные поставки Киеву и инициировать мирные переговоры с Россией.

Почти три четверти жителей Германии (73%) недовольны работой правительства Олафа Шольца. Такие результаты следуют из опроса общественного мнения, проведенного по заказу агентства DPA. По данным исследования, 68% респондентов в стране считают, что Социал-демократическая партия Германии, «зеленые» и Свободная демократическая партия не способны решать насущные проблемы страны.

При этом 18% опрошенных полагают, что правящая коалиция сможет остаться у власти по итогам выборов в бундестаг в 2025 году, 35% полагают, что нет.

Кроме того, 66% респондентов заявили, что с обязанностями не справляется в первую очередь канцлер Шольц, и только 26% высоко оценивают его работу.

Рейтинг одобрения деятельности канцлера Германии Шольца опустился до рекордно низких отметок в апреле 2022 года. Согласно соцопросу, работой Шольца тогда были недовольны 49% жителей ФРГ. При этом правительством недовольны 55% опрошенных.

В августе 2023 года Шольца освистали во время предвыборного мероприятия Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Мюнхене. До выступления Шольца многие присутствовавшие на площади Мариенплац начали кричать, свистеть и скандировать: «Подстрекатели войны, лжецы, неудачники».