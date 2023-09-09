Москва, 9 сентября, 2023, 22:29 — ИА Регнум. Более 2,5 млн человек приняли участие в выборах в Москве по итогам второго дня голосования, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в российской столице в 2023 году Вадим Ковалев.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Он подчеркнул, что в ходе голосования наблюдатели не выявили нарушений.

«Штаб работает. Нет нарушений, которые повлияли бы на избирательный процесс, на выборы в столице», — сказал глава штаба.

Ковалев также отметил, что контроль за соблюдением правил голосования осуществляется как на избирательных участках, так и в центре видеонаблюдения. Он добавил, что 9 сентября штаб по наблюдению за выборами получил около 200 обращений.

Как сообщало ИА Регнум, 9 сентября на выборах в Москве проголосовал президент России Владимир Путин. Глава государства поучаствовал в выборах в онлайн-формате. В Кремле заявили, что это связано с напряжённым графиком российского лидера.

Ранее также стало известно, что члены Общественной палаты (ОП) России получили анонимные угрозы за работу на выборах. По словам председателя комиссии ОП по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алёны Булгаковой, это коснулось тех, кто комментирует голосование.