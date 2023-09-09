Москва, 9 сентября, 2023, 21:47 — ИА Регнум. Члены Общественной палаты (ОП) России получили анонимные угрозы за работу на выборах. Об этом сообщила 9 сентября председатель комиссии ОП по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Мне и моим коллегам пришла рассылка, угрозы начали поступать. В них все олицетворение украинского режима, который боится того, что жители новых регионов сегодня идут на избирательные участки добровольно и показывают большой интерес к выборам», — заявила она на брифинге в ситуационном центре палаты по наблюдению за выборами.

По словам Булгаковой, рассылку получили и её коллеги, и эксперты, комментирующие голосование. Она отметила, что жителям новых регионов и наблюдателям не привыкать к таким угрозам, и запугать их невозможно.

Как сообщало ИА Регнум, в Единый день голосования в России впервые проголосуют жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Избирательные кампании также пройдут в 85 субъектах России. В 21 регионе проходят прямые выборы должностных лиц, а в 20 субъектах пройдут выборы депутатов местных законодательных органов власти. В новых российских регионах зарегистрировали 18 списков от пяти парламентских партий на выборах в законодательные собрания, в которые внесли более 1300 кандидатов.

Так, «Единая Россия» выдвинула кандидатуры на посты руководителей новых регионов. На должности глав ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей предложили врио главы ДНР Дениса Пушилина, врио главы ЛНР Леонида Пасечника, врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого и врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

Президент России Владимир Путин 9 сентября проголосовал на выборах столичного мэра в режиме онлайн. Такой метод он выбрал из-за высокой рабочей загрузки. Президент и ранее участвовал в голосовании дистанционно — в 2022 году на выборах столичных муниципальных депутатов он также проголосовал через электронную форму, назвав позднее онлайн-голосование очень удобным.