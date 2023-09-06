Нью-Дели, 6 сентября, 2023, 23:14 — ИА Регнум. Страны «Большой двадцатки» (G20) выработали единый подход относительно украинского конфликта. Об этом 6 сентября сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на французского чиновника.

Иван Шилов ИА Регнум

«Все страны G20 пришли к единому подходу относительно войны на Украине», — рассказал собеседник агентства, отметивший, что странам «Большой двадцатки» ещё предстоит найти компромисс с Россией.

В 2023 году саммит G20 пройдёт в Индии 9–10 сентября. На него также приглашены главы Испании, Египта, ОАЭ, Бангладеш, Маврикии, Нигерии, Нидерландов, Омана и Сингапура. Россию на саммите представит глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров, Китай — премьер Государственного совета Ли Цян.

Как передавало ИА Регнум, 5 сентября помощник президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга заявил, что глава государства на саммите стран G20 поднимет тему украинского кризиса и призовёт к мирному разрешению вооружённого конфликта.