Москва, 8 сентября, 2023, 14:20 — ИА Регнум. На запорожском и херсонском направлениях в зоне спецоперации за сутки потери ВСУ составили 65 военных, сообщил 8 сентября официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Российские военные за сутки отразили на запорожском направлении пять атак ВСУ в районе села Вербового в Запорожской области.

Потери ВСУ составили до 40 военных. Также ВСУ потеряли танк, две БМП, три автомобиля, две американские артиллерийские системы М777, британское орудие FH-70, гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30, САУ «Акация», боевую машину РСЗО «Град». Российские военные уничтожили в ходе боёв одну станцию радиоэлектронной борьбы ВСУ с беспилотником «Буковель-AD».

«На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено свыше 25 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица «Мста-Б», — сказал Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, Конашенков 7 сентября рассказал, что в Запорожской области российские военные отразили за сутки 14 атак ВСУ в районе Вербового и села Работино. ВСУ потеряли до 110 военных, несколько единиц бронетехники, американские артиллерийские орудия, гаубицу FH-70.

Потери ВСУ за на херсонском направлении, по данным от 7 сентября, составили до 25 военных, две М777, два автомобиля.

7 сентября врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ночью 6 сентября ВСУ провели ротацию подразделений у Работино и Вербового. В эту ночь российские военные нанесли массированный удар по подразделениям ВСУ в этом районе. Потери украинской стороны составили порядка ста военных.